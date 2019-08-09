منى 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واستشارك الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة في حج هذا العام 1440هـ ببعثة متكاملة لها من الخبرات في مجالات الخدمات الصحية الميدانية التي تعمل لتسخير كافة الجهود انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وبمتابعة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع لتقديم أرقى الخدمات الصحية والعمل الدؤوب على تحسين الخدمة باستمرار, واستخدام أحدث الوسائل والتقنيات الحديثة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.وقد قام مدير عام الخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري بجولة ميدانية لمركز الطوارئ بدقم الوبر ومستشفى القوات المسلحة بمنى اطمأن خلالها على جاهزية البعثة المشاركة في حج هذا العام بكافة كوادرها الصحية المؤهلة, وعلى التجهيزات الطبية بالمستشفيات الثابتة والميدانية والمراكز الصحية الموزعة في المشاعر, ومراكز الإجهاد الحراري, ومركز الغسيل الكلوي بسعة تتجاوز ( 700 ) سرير, واسطول من طائرات الإخلاء الطبي الجوي العامودية والنفاثة على مدار الساعة للمساندة .// يتبع //17:51ت م0180

من جانبه بين مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف اللواء المشرف على البعثة الدكتور ياسر بن حسن بابعير أن المشاركة تشمل المراكز المتخصصة لمعالجة ضربات الشمس والإجهاد الحراري بعرفة ومنى بسعة 150 سريراً و 35 فرقة طبية, ونقاط إسعافية ميدانية بواقع 22 نقطة تغطي جميع المشاعر المقدسة خارج نطاق المستشفيات الثابتة الأولية, تتركز في محطات القطار وجسر الجمرات وطرق المشاة, والتحويل إلى مستشفيات القوات المسلحة أو مستشفيات وزارة الصحة لمن تتطلب حالاتهم رعاية طبية متقدمة, بالإضافة إلى المركز الإسعافي بمنى المخصص للحالات الطارئة ويحتوي على 11 سريراً و 4 عيادات وصيدلية مركزية, ومختبر طبي متكامل, وتخصيص 13 فرقه راجلة تقوم بدور الإسعافات الأولية والتثقيف الصحي بين الحجاج مجهزة بالمعدات الطبية الحديثة, وأسطول من عربات الإسعاف وعربات الإسعاف الجماعي المعدة لنقل 8 مرضى بوقت واحد, بالإضافة إلى المستشفيات الميدانية الحديثة المتكاملة وذلك بواقع مستشفى ميداني بمشعر منى, ومستشفيين ميدانيين بعرفة, ومستشفى ميداني بمزدلفة مزودة بأحدث التقنيات الطبية بسعة 200 سرير.من جهته أوضح قائد البعثة العميد المهندس عبدالرحمن بن حمد الجارالله أنه تم تجهيز مركز القوات المسلحة لطب الأسرة بدقم الوبر هذا العام بسعة 250 سريراً ومستوصف قوة الإسناد الإداري بعرفة والعديد من المستوصفات في كل من عرفة ومزدلفة ومنى, بالإضافة لتواجد طائرات الإخلاء الطبي الجوي العامودية والنفاثة التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة على مدار الساعة للمساندة في حالات الطوارئ ونقل من يتطلب وضعهم الصحي لمستشفيات القوات المسلحة المساندة في كل من جدة والطائف, وكذلك تدعيم الجانب الوقائي والتوعوي لضيوف الرحمن من الأمراض والوقاية منها من خلال استخدام التقنيات الحديثة وشاشات توعوية مرئية موزعة بالمشاعر المقدسة وبلغات متعددة.الجدير بالذكر أن الطاقة السريرية لمستشفيات القوات المسلحة بالمشاعر المقدسة بلغت أكثر من 700 سرير لموسم حج هذا العام 1440هـ.// انتهى //17:51ت م0181