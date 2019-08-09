الليث 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسشهد ميقات يلملم - ميقات أهل اليمن - اليوم, عمليات تفويج ضخمة لضيوف الرحمن حجاج بيت الله إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة, وسط اهتمام ومتابعة حثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ، ومتابعة سمو نائبه ، وبتنسيق عالي الآداء بين جهات الحكومية والأهلية بالمحافظة .وشكل توافد مئات الحافلات يومياً على ميقات يلملم، تجسيداً للتعاون التام والهادف بين مختلف الجهات ذات العلاقة, بدءاً بتشارك مواعيد مغادرة الحجاج لمساكنهم, مروراً بصعود الحافلات ووصولها للميقات تباعًا بما يمنع تكدس الحافلات في منطقة الوقوف والشوارع المؤدية للميقات، كما يشكّل " مسجد الميقات " نقطة التقاء لتلك الجهات التي تقدم لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام منظومة متكاملة من التنظيم وأعمال التوجيه والإرشاد وتوزيع النشرات التوعوية والوقائية على الحجاج بمختلف اللغات, فضلاً عن مرافقة قوافل الحجيج في طريقهم للمشاعر المقدسة عبر شبكة من الطرق الحديثة بها مجمل الخدمات الأمنية والفرق والآليات الطبية والإسعافية وإجراءات التدخل في حالات الطوارئ والإسعاف الجوي, ومختلف ما يتطلع إليه الحاج والزائر في طريقه لأداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة وطمأنينة .ويعد مسجد الميقات " يلملم " الذي يبعد عن المسجد الحرام 100 كيلو متر بوابة جنوبية لمكة المكرمة للحجاج القادمين من المناطق الجنوبية والجمهورية اليمنية .// انتهى //17:57ت م0182