رفحاء 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسأعلنت جمعية رؤوم لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم اكتمال مشروع كسوة العيد للأيتام.وكانت جمعية رؤوم أطلقت المشروع في تاريخ 1440/11/26هـ ويهدف إلى توفير قيمة كسوة العيد للأيتام واليتيمات و أمهات الأيتام في محافظة رفحاء و القرى و الهجر التابعة للمحافظة الذي ترعاهم الجمعية و اكتمل المبلغ بفضل الله ثم دعم المحسنين وأهل الخير.// انتهى //18:14ت م0184