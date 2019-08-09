اجتماعي / جمعية رؤوم برفحاء تعلن اكتمال مشروع كسوة العيد للأيتام
الجمعة 1440/12/8 هـ الموافق 2019/08/09 م واس
رفحاء 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس
أعلنت جمعية رؤوم لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم اكتمال مشروع كسوة العيد للأيتام.
وكانت جمعية رؤوم أطلقت المشروع في تاريخ 1440/11/26هـ ويهدف إلى توفير قيمة كسوة العيد للأيتام واليتيمات و أمهات الأيتام في محافظة رفحاء و القرى و الهجر التابعة للمحافظة الذي ترعاهم الجمعية و اكتمل المبلغ بفضل الله ثم دعم المحسنين وأهل الخير.
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18:14ت م
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