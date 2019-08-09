الظهران 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسيستضيف مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) ولأوّل مرة بالمملكة، (أوركيسترا دبي للموسيقى العربية) بالتعاون مع أوبرا دبي في الفترة من11- 13 من شهر ذوالحجة الحالي الموافق 12 -14أغسطس 2019م بمدينة الظهران، ليستمتع عشاق الذوق الرفيع بإثراء فني خالص من روائع الأغنيات الخليجية الخالدة .وتأتي أمسية "طرب من الزمن الجميل" التي استلمهت تسميتها من أصالة التراث الموسيقي الخليجي الذي تعرضه فرقة دبي الفنية، كإحدى الفعاليات التي يقيمها "إثراء" لزواره ضمن السعي المستمر للمركز لتعزيز الثقافة والفن والمعرفة ومد جسور عريضة لتقديم الفن السعودي والخليجي والتعريف بهما كمكون من مكونات الفنون العالمية.وستقدم أوركسترا دبي باقة مختارة بعناية لجواهر متألقة من أغاني الزمن الخليجي الجميل لفنانين كبار من أمثال محمد عبده وطلال مداح وعيد الفرج وعبد الرب إدريس، ومعزوفاتٍ غنائية تركت بصمة خالدة في كتاب الأيام منذ السبعينات والثمانيات الميلادية ولا تزال الأجيال تتغنى بها إلى اليوم، وهي أعمال أولتها فرقة دبي الموسيقية عنايتها من تأسيسها في عام 2017م، لتعمل من اليوم الأول على رعاية الفن الأصيل وتكريم التراث الغنائي الخليجي من خلال تقديمه للأجيال عبر عروض لاقت استحسانًا كبيرًا في مختلف المسارح والمحافل.وأكد مؤسس الفرقة الفنان (عيد الفرج) أن قيمة هذه الفرقة هو بهتمامها بتراث المنطقة الفني، حيث باتت الحاجة ملحة للتأكيد على هويتنا الخليجية والعربية في مجال الموسيقى والغناء العربي، حيث الأصالة والإبداع الذى أثراه المؤلفون والملحنون والمطربون والعازفون العرب بشكل عام والخليجيون بشكل خاص منذ بداية القرن الماضي، مشيراً إلى أن فرقة دبي تزخر بـ 28 موسيقيًا وعازفًا على مختلف الآلات الموسيقية كآلة العود والقانون والناي والكمان والتشيلو وغيرها، بالإضافة إلى ثلاثة مطربين وكورال، بينما يقود الفرقة المايسترو أحمد طه.ويعد مسرح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) منصة ثقافية هامة عبر تقديمه للعروض الفنية العالمية والمحلية التي تهدف إلى اطلاع الزوّار على ثقافات العالم وثقافة المملكة العربية السعودية، حيث شهد المسرح ضمن عروضه مؤخرًا استضافة عرض الفرشاة الإبداعي الكوري، والحائز على جائزة الفنون الآسيوية عن أفضل إنتاج في مهرجان فرينج بإدنبره .// انتهى //18:15ت م0185