مكة المكرمة 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسأطلقت الإدارة العامة النسائية برئاسة شؤون الحرمين العديد من المبادرات المميزة لقاصدات بيت الله الحرام ومنسوباته تنوعت بين الاجتماعية والصحية والفكرية وغيرها انطلاقاً من سعيها في الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لقاصدات بيت الله الحرام من خلال تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية على مدار العام وتحقيقاً لدورها الرئيس والفعال خلال موسم الحج باستشعار الأداء وقدسية المكان والزمان وتوعية القاصدات وإرشادهن والمحافظة على أمنهن وسلامتهن بما يضمن أداء المناسك وتنقلهن بكل يسر وسهولة.وأوضحت مديرة الإدارة منيرة بنت عوض الجميعي أن تلك المبادرات المعنية بقاصدات بيت الله الحرام تهدف إلى بيان مقاصد الحج الشرعية وفق هدي نبينا محمد صل الله عليه وسلم، وتحقيق الألفة والمودة بين المسلمين ونبذ الطائفية والتطرف، والتمسك بالدين الإسلامي الحنيف .وأكدت أن البرامج وضعت بدقة متناهية واتساق مع موسم الحج لتغطي كافة الجوانب العلمية والفكرية والتوجيهية والاجتماعية والصحية والخدمية على حد سواء بتوجيهاتٍ ومتابعة حثيثة من الوكيل المساعد للشؤون النسائية الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود التي تراقب عن كثب سير الأعمال والنشاطات في المنظومة وتناقش آليات تنفيذ البرامج بما يكفل نجاح المبادرات ويحقق أهدافها.// انتهـى //19:08ت م0211