مكة المكرمة 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسأطلقت الإدارة العامة للشؤون العلمية والفكرية ممثلة في وحدة التوعية الفكرية بإدارة الأمن الفكري بالمسجد الحرام مبادراتها التقنية بثمان شاشات عالية التقنية موزعة في أروقة المسجد الحرام بتوجيهات وحرص من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على تقديم أرقى وأحدث الخدمات لضيوف الرحمن وبما يحقق رؤية المملكة 2030.وأوضح مدير وحدة التوعية الفكرية الشيخ خالد بن فهد الشلوي أن هذه هي المرحلة الأولى للمبادرات التقنية والتي تحوي مواصفات تتمثل في تحميل مواد مقروءة على شكل ملفات ( bdf) تتسع لآلاف الكتب التوعوية بـ( 49) لغة بحيث يستطيع المستفيد اختيار اللغة المناسبة والكتاب الذي يريده، وتحميله بنظام (QR) على هاتفه المحمول وكذلك عرض رسائل دعوية وتوعوية في قوالب جذابة على مدار الساعة إلى جانب عمل تقارير وإحصائيات يومية وشهرية وسنوية عن عدد التحميلات حسب الكتاب واللغة وكذا أمان وحماية ضد التدخلات الخارجية بالإضافة إلى توفير للطاقة فلا تستهلك إلا قليلا من الكهرباء .// انتهى //19:10ت م0212