المنامة 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسبحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في اتصال هاتفي, مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان آخر التطورات والمستجدات في إقليم كشمير.كما تم التأكيد خلال الاتصال على العلاقات التاريخية بين البلدين، وما يشهده مسار العلاقات الثنائية من تطور على مختلف الصعد, وحرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور، وتطوير اوجه التعاون الثنائي، واهمية تعزيز الامن والسلام والاستقرار وحل جميع الخلافات وفقاً لمبدأ حسن الجوار والقانون الدولي, إضافة الى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:26ت م0214