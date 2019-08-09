الرياض 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واستفقد المكتب الإقليمي " فيبا" لكرة السلة في آسيا الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله في جدة والفنادق التي قد تعتمدها المنتخبات المشاركة في التصفيات، وعقدت ورش عمل لشرح الشروط واللوائح التنظيمية للتصفيات الآسيوية وذلك بحضور عضو مجلس الادارة الدكتور غسان طاشكندي والمنسق الإعلامي سامي المغامسي والتي ستنطلق في شهر فبراير 2020م.ومثل المكتب الإقليمي " فيبا" مدير قسم التواصل والإعلام هوسيب سيريدريان، و مساعد مدير قسم المسابقات رافي كسابيان .// انتهى //19:51ت م0219