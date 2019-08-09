الرياض 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واستأهل لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي الخضراوي إلى دور الـ 32 في بطولة نيجيريا الدولية بعد تغلبه على لاعب المنتخب النيجيري اوجستنا اومونول بنتيجة 4-0 في دور الـ 64 وكانت نتيجة الأشواط على النحو التالي: الشوط الأول (11- 6 ) الشوط الثاني (11- 2 ) الشوط الثالث (11- 8 ) الشوط الرابع (11- 2 ) .و سيلاقي الخضراوي في دور الـ 32 لاعب المنتخب البرازيلي مونتيرو تانجو ساعياً للوصول لدور الـ16، في حين خسر لاعب المنتخب السعودي عبدالعزيز بوشليبي من اللاعب المصري يوسف عبدالعزيز بنتيجة 4-2 وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها بوشليبي في مباراته الثانية أمام اللاعب النيجيري .// انتهى //19:51ت م0220