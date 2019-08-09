حج / سمو الأمير خالد الفيصل يلتقي مدير الأمن العام
الجمعة 1440/12/8 هـ الموافق 2019/08/09 م واس
منى 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس
التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بمنى اليوم ، معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.
واستمع سموه إلى إيجاز عن سير الخطط الأمنية في الحج، والأعمال التي ينفذها رجال الأمن لخدمة ضيوف الرحمن.
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20:26ت م
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