الرياض 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسخسر المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين من منتخب كرواتيا بنتيجة (17-36) اليوم في الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة كأس العالم بنسختها الثامنة المقامة حالياً في جمهورية مقدونيا، على صالة جاني ساندانسكي أرينا بمدينة سكوبيه.وشهدت البداية تقدم ناشئي الأخضر بفارق ثلاثة أهداف، قبل أن يعود منتخب كرواتيا لتعديل النتيجة ومن ثم فرض تقدمه حتى أنهى الشوط الأول لصالحه (13-19)، ليواصل تقدمه في الشوط الثاني ويوسع الفارق التهديفي حتى نهاية المباراة.ومن المقرر أن يخوض الأخضر الناشئ رابع مبارياته في البطولة غداً بمواجهة منتخب النرويج عند الساعة 9:30 مساءً بتوقيت السعودية.//انتهى //21:08ت م0233