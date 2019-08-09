ثقافي / الأردن حاضرة في سوق عكاظ 13 بتراثها وثقافتها
الجمعة 1440/12/8 هـ الموافق 2019/08/09 م واس
الطائف 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس
تشارك المملكة الأردنية الهاشمية للمرة الأولى هذا العام في سوق عكاظ في نسخته الثالثة عشر ، ضمن موسم الطائف من خلال تواجد تجسيد تراثها وثقافتها .
واشتملت مشاركتة جناح الأردن على العديد من الفقرات الفنية والثقافية والأنشطة التي تقدم على المسرح داخل الجناح يوميًا من الساعة الخامسة عصرًا حتى الثانية عشر ليلاً ، إلى جانب سوق للمنتجات الحرفية في مختلف الصناعات اليدوية والتقليدية، وعرض منتجات متنوعة كالسجاد والتطريز والخشبيات والنحاس وسعف النخيل والنحت والرسم على الخامات والقصدير وصناعة الشباري والسيوف بالطريقة الأردنية .
كما جسّد الجناح التراث والتاريخ الأردني بمجسم يحاكي البتراء الشهيرة ، في حين تستقبلك من بوابة الدخول عبارات الترحيب "ياهلا" و"مرحبا" و "حي الله الضيف".
ويستعرض الجناح أيضاً العديد من العاملين الذين يرتدون الزي الأردني الشعبي لتخرج وأنت محملاً بكل الأجوبة التي تحتاجها وقد عشت تجربة فريدة برفقة النشامى الأردنيين بموروثهم الأصيل .
//انتهى//
21:08ت م
0234