الطائف 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واستشارك المملكة الأردنية الهاشمية للمرة الأولى هذا العام في سوق عكاظ في نسخته الثالثة عشر ، ضمن موسم الطائف من خلال تواجد تجسيد تراثها وثقافتها .واشتملت مشاركتة جناح الأردن على العديد من الفقرات الفنية والثقافية والأنشطة التي تقدم على المسرح داخل الجناح يوميًا من الساعة الخامسة عصرًا حتى الثانية عشر ليلاً ، إلى جانب سوق للمنتجات الحرفية في مختلف الصناعات اليدوية والتقليدية، وعرض منتجات متنوعة كالسجاد والتطريز والخشبيات والنحاس وسعف النخيل والنحت والرسم على الخامات والقصدير وصناعة الشباري والسيوف بالطريقة الأردنية .كما جسّد الجناح التراث والتاريخ الأردني بمجسم يحاكي البتراء الشهيرة ، في حين تستقبلك من بوابة الدخول عبارات الترحيب "ياهلا" و"مرحبا" و "حي الله الضيف".ويستعرض الجناح أيضاً العديد من العاملين الذين يرتدون الزي الأردني الشعبي لتخرج وأنت محملاً بكل الأجوبة التي تحتاجها وقد عشت تجربة فريدة برفقة النشامى الأردنيين بموروثهم الأصيل .//انتهى//21:08ت م0234