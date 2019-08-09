سكاكا 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسيتقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف جموع المصلين في صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا.كما يستقبل سموه المهنئين من الأهالي والمشايخ والعمد والمسؤولين بصالة الاستقبالات الكبرى في قصر سموه بمدينة سكاكا في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم نفسه .// انتهى //21:08ت م0235