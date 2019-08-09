القاهرة 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسأعربت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ إزاء التطورات والأوضاع في مدينة عدن اليمنية، داعية جميع أبناء الشعب اليمني إلى تحكيم العقل ووضع المصلحة العليا للدولة اليمنية فوق أية اعتبارات ضيقة، حفاظاً على أمن وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية.وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم، أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط يتابع بقلق تطورات الأوضاع في عدن.وأكد البيان أنه بدا واضحاً عدم إمكانية الحسم العسكري للمعارك بين أبناء الوطن الواحد، داعياً جميع الأطراف للتهدئة والانخراط الجدي في حوار مسؤول من أجل إنهاء الخلافات، والعمل سوياً من أجل ضمان وعودة الشرعية إلى البلاد وإنهاء معاناة الشعب اليمني والحفاظ على وحدة البلاد.//انتهى//21:22ت م0239