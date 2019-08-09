منى 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسأشاد إمام وخطيب المراكز الثقافي الإسلامي في درانسي وشمال باريس نور الدين محمد طويل بالجهود التي تبذلها قيادة المملكة لخدمة ضيوف الرحمن ، مؤكداً أن مسلمي فرنسا يجدون كل التسهيلات منذ مغادرتهم باريس .وقال نور الدين محمد طويل في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة يهدف إلى خدمة الإسـلام والمسلمين في مختلف أصقاع الأرض، مشيراً إلى أن المملكة تسخر إمكاناتها كافة لتأمين سبل الحج وخدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمريـن وزوار؛ ليؤدوا نسكهم بكل يسـر وسهولة واطمئنان.وأكد أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة يعمل على استراتيجية طويلة المدى لخدمة المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها لأداء هذه الشعيرة المهمة، مشيراً إلى الاستفادة الدروس العلمية والمحاضرات التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والاجتماعات مع العلماء خلال أيام الحج في مشعري منى وعرفات.// انتهى //22:18ت م0268