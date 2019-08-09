منى 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسنوه الأمين العام للشبكة الدولية للصحفيين العرب والأفارقة محمد عبد الرحمن أزوين بدور حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظها الله - في تمكين الإعلام الموريتاني في تغطية ونقل شعائر موسم الحج كل عام, مشيراً إلى أن العلاقات السعودية الموريتانية ضاربة في جذور التاريخ منذ أيام الشناقطة وإلى اليوم.وأوضح محمد أزوين في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن المملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً يبذلون جهداً عالياً في الرفق بحجاج بيت الله الحرام وتحمل الصعاب لدعمهم ومساندتهم، مشيراً إلى أن حكومة وشعب موريتانيا يحملون في قلوبهم الحب والوفاء للمملكة التي تبذل الغالي والنفيس لنشر الإسلام والعناية بالمسلمين ولحضورها المتميز في الشؤون العربية, وآخرها قمة مكة التي هي محل التنويه والإشادة.// انتهى //22:20ت م0269