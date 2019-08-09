منى 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واساستقبلت المستشفيات والمراكز الصحية في مشعر منى اليوم ، ( يوم التروية ) ، أعداد كبيرة من المراجعين من حجاج بيت الله الحرام .وتنوعت حالات المراجعين بين أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية، وقدمت لهم وزارة الصحة كافة الخدمات العلاجية التي يحتاجونها بالمجان، وأدخل منهم من يحتاج التنويم، وبدأ توافد الحجاج مبكراً منذ صباح اليوم بعد وصولهم منى، حيث باشرت أقسام الطوارئ العديد من الحالات، وكذلك مراجعات الحالات الباردة في المراكز الصحية والعيادات الخارجية .وكانت وزارة الصحة جهزت أربعة مستشفيات و22 مركزاً صحياً في مشعر منى، وتتمثل المستشفيات في مستشفى منى الطوارئ بسعة 224 سريرا منها 37 سريرا للطوارئ، ومستشفى منى الجسر بطاقة 150 سريرا خصص منها 18 سريرا للطوارئ، ومستشفى منى الوادي وسعته السريرية 160 سريرا ، منها 25 سريرا للطوارئ ، وأخيراً مستشفى منى الشارع الجديد بسعة 50 سريرا منها 13 سريرا طوارئ.وتضم المستشفيات فرقاً طبية بمختلف التخصصات تقدم مجمل الخدمات الصحية للحجاج, لا سيما في أقسام الطوارئ، والعنايات المركزة، وآخري في قسم الجراحة، والباطنية، والعمليات، وتكمن مهامهم في التعامل مع حالات الإنعاش القلبي عاجلاً داخل الأقسام، إلى جانب قسم فريق الإصابات المتعددة.وتضم كذلك المستشفيات أقساماً للجراحة العامة، وجراحة المخ، والأعصاب، والمسالك البولية، وقسم جراحة الجهاز الهضمي، وأمراض الصدر، وارتفاع ضغط الدم، إضافة لما يقدم من خدمات ميدانية.// انتهى //22:24ت م0270