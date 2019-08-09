منى 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسشارك 3086 فرداً وضابطاً من كلية الملك فهد الأمنية ضمن القوات الأمنية المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، نفذت فيها الكلية مهامها الصحية والمرورية والأمنية عبر إمكاناتها الآلية والبشرية.وعمدت الكلية إلى الاستفادة من الطلاب الجامعيين في تخصصات اللغات والترجمة والصحية والعلمية وتوظيفها عبر انتشارهم في النقاط والمراكز الموكلة لهم بمتابعتها.وأوضح قائد كتائب الطلبة العميد الدكتور خالد الحميدي أن الطلاب يشاركون في حفظ الأمن وتنظيم المرور وإدارة المنشآت، مشيراً إلى أن الكلية تسعى من هذه المشاركة إلى تحقيق تطلعات وزارة الداخلية في مجال العمل الأمني عبر البرامج التدريبية والتعليمة في بيئة عمل واقعية.من جهته أبان قائد طريق الملك عبدالعزيز العقيد الدكتور علي الشاوي أن كلية الملك فهد الأمنية تشارك كقوة أساسية تتولى عدة محاور وخطوط رئيسية ومنها طريق الملك عبدالعزيز، حيث تتابع الكلية مهامها من خلال انتشار عدد 8 مراكز تعددها 1200 طالب ينفذون المهام الأمنية على الطريق الذي يمتد غرباً إلى الحرم وشرقاً ينتهي بعرفات مروراً بمشعر مزدلفة.//انتهى//22:28ت م0273