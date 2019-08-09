الدوادمي 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسأطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة الدوادمي "حملة إرشادية بعنوان " أضحيتي" ، تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك لهذا العام.وتهدف الحملة التي ينفذها المكتب إلى التعريف بكيفية اختيار الأضحية المناسبة ومطابقتها للشروط والمواصفات الشرعية والصحية، حيث يقوم أخصائيون وبيطريون من المكتب بتقديم الإرشادات الخاصة باختيار الأضحية المناسبة والمتممة للشروط الشرعية منها والصحية، وتوزيع العديد من المنشورات والمطويات الإرشادية والتعريفية.// انتهى //22:49ت م0278