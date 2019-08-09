تونس 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسأغلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم باب قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والتي ستجرى يوم 15 سبتمبر 2019.وتم تسجيل 98 مترشحا للانتخابات الرئاسية منذ فتح باب الترشحات يوم 2 أغسطس الجاري وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.ومن المقرر أن تنظر الهيئة في هذه الترشحات لقبول الملفات المستوفية الشروط.// انتهى //22:50ت م0280