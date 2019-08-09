منى 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسوسط منظومة عالية من الأمن والسلامة واكب الدفاع المدني تصعيد حجاج بيت الله إلى مشعر منى حتى اكتمال وصولهم وذلك لقضاء يوم التروية .وأكد قائد قوات الدفاع المدني بمشعر منى العميد مبارك الخريف أن قوات الدفاع المدني بمشعر منى قامت ببذل الغالي والنفيس لخدمة الحجاج والسهر على راحتهم وتيسير تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة ومساعدتهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، ومضاعفة الجهود لتأمين المزيد من الراحة والأمن والطمأنينة للحجاج ليؤدوا مناسكهم في أجواء مفعمة بالأمن والإيمان.وأوضح أن قوات الدفاع المدني عملت منذ فجر اليوم على مواكبة خطة تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى منى من خلال الانتشار الكبير للفرق في محاور الطرق وروافد الطرق المؤدية إلى مشعر منى، كما تم انتشار فرق الدفاع المدني ومضاعفة جاهزيتها في المناطق التي قد تشهد كثافة وانتقالًا للحجاج الذين تم استقبالهم من خلال انتشار نقاط الإشراف الوقائي في المخيمات والتأكد من المحافظة على المستوى الأعلى من الأمن والسلامة.//انتهى//23:31ت م0292