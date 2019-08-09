منى 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسباشرت النقابة العامة للسيارات تنفيذ شركات ومؤسسات النقل مرحلة التروية والتصعيد لترددية حجاج (تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا وحجاج جنوب شرق آسيا وحجاج إيران وحجاج أفريقيا غير العربية).وأشرفت النقابة على نقل أكثر من 353,000 حاج في مرحلة التروية بإستخدام ما يقارب من 2400 حافلة وتأمين أكثر من 110 حافلات في الاحتياط تكون جاهزة وقت الحاجة لها في هذه المرحلة.وفي مرحلة التصعيد بين مكة ومشعر عرفة أدت أكثر من 2700 حافلة دورها في نقل أكثر من 415,000 حاج وبتأمين أكثر من 220 حافلة في الاحتياط.وفي مرحلة التصعيد بين مشعر منى وعرفة تم نقل ما يقارب عن 353,000 حاج بما يزيد عن 1700 حافلة وبتأمين ما يقارب 140 حافلة احتياطية.وتقوم " النقابة " بتنظيم نقل الحجاج عبر نظام الردين ونظام الرد الواحد كما يوجد نظام النقل الترددي والنقل بالقطار داخل المشاعر المقدسة حيث توزع أنماط النقل بنسب معينة على مؤسسات الطوافة.// انتهى //23:56ت م0296