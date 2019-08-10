أبها 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسأطلقت بلدية الحازمي مبادرة عنوانها “حقيبة الأضحية ”وتحتوي على برشور بمناسك الأضحيه وقفازات طبيه وماسك طبي ومناديل معطره وغطاء للرأس ومعقم لليد وحقيبه لمخلفات الذبح .وشارك بتوزيع هذه الحقيبة عدد من الفرق التطوعية،حيث العدد المستهدف أكثر من 5 آلاف حقيبة لمده ثلاثة أيام متتالية ابتداء من يوم أمس السابع من ذي الحجة حتى يوم عرفه؛ و تم توزيع الحقائب في عدد من المواقع التابعة لبلدية الحازمي .وتعد هذه المبادرة من ضمن اهتمامات البلدية في عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ .كما نفّذت بلدية مركز الحازمي خلال إجازة عيد الاضحى المبارك 18 جولة تفتيشية على المحلات التجارية والمطاعم والبوفيهات، للتأكد من مدى الالتزام بالنظافة العامة للمنشآت الغذائية والعاملين فيها، والتأكد من سلامة المواد الغذائية والاستهلاكية.وأوضح رئيس بلدية مركز الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني ، أن الجولة شملت أكثر من 40 محلاً، حيث تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها، فيما تم خلال الجولات مصادرة 135 كيلوغراما لمواد منتهيه وغير صالحه للاستخدام، ورصد 8 من المخالفات في تدني مستوى النظافة وإغلاق 3 محلات وانذار 14 محل .وبيّن أن هذه الجولة تأتي ضمن عدة جولات تنفذها البلدية خارج وقت الدوام الرسمي لرصد العديد من المخالفات من قبل العمالة والمحلات والمطاعم واستغلال أوقات الاجازة، مشيراً إلى أن البلدية لن تتهاون وستطبق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين.// انتهى //00:45ت م0307