المدينة المنورة ٨ ذو الحجة 1440 هـ الموافق ٩أغسطس 2019 م واسقدّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، واجب العزاء لذوي الفقيد الأمير عبدالرحمن بن عبدالله السديري - رحمه الله -.وأعرب سموه خلال زيارته لأسرة الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.وعبّر ذوي الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على تعازيه ومواساته.//انتهى//00:56ت م0308