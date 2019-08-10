قلقيلية 8 ذو الحجة 1440هـ الموافق 9 أغسطس 2019م واسقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان.وذكرت مصادر في قلقيلية أن جنود الاحتلال أطلقوا الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط تجاه المشاركين فيها .وفي نفس السياق, اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا من محافظة بيت لحم بعد مداهمة منزله في بلدة بيت فجار جنوب المحافظة.//انتهى //00:58ت م0309