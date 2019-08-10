سكاكا 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واستفقد مساعد المدير العام لشؤون المساجد والدعوة بفرع وزارة الشوؤن الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف إبراهيم بن نزال السليمان اليوم عدداً من الجوامع ومصليات الأعياد في مدينة سكاكا للوقوف على استعدادات واحتياجات المصليات ، موجها بتلافي الملاحظات .وأكد السليمان أن الوزارة وبتوجيهات معالي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تسعى إلى خدمة الجوامع والمصليات والوقوف على احتياجاتها بالمنطقة تحقيقاً لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في تقديم أرقى الخدمات للمصلين .// انتهى //01:18ت م0310