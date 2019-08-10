منى 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسرصد مركز التواصل الدولي التابع لوزارة الإعلام يومي 7 و 8 أغسطس التغطيات الواسعة في وسائل الإعلام العالمية للأخبار الخاصة بوصول أكثر من 1.8 مليون حاج إلى المملكة لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ ، مشيرا إلى أنها حازت على تغطيات واسعة في وسائل الإعلام العالمية .وأفاد المركز أن الأخبار نشرتها مجموعة من وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأكثر تأثيرا على مستوى الرأي العام العالمي في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وسواها .وتصدرت النبرة الإيجابية جميع التغطيات مسجلة نسبة 100 % ، وبلغ عدد التغطيات الإعلامية 182 مادة إعلامية بـ 7 لغات من 157 مصدرا إعلاميا ، وصل عدد مشاهديها إلى قرابة الـ 13 مليون متابع في 32 دولة .وعلى مستوى الدول تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تداولا للخبر ، تبعتها كل من فرنسا والمملكة المتحدة والهند وباكستان على الترتيب ، وتصدرت صحيفة ديلي ميل قائمة وسائل الإعلام الناشرة للأخبار بواقع " 5 " مواد تبعتها كل من وكالة رويترز بـ " 4 " مواد ثم كل من وكالة فرانس برس وقناة فرنسا 24 بـ 3 مواد ، ثم وكالة شينخوا ويو إس نيوز بمادتين لكل منهما ، ثم وكالة أسوشيتد برس وصحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست بواقع مادة لكل منهم .// انتهى //01:40ت م0317