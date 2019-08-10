مكة المكرمة 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسحط حجاج مؤسسة مطوفي الدول الأفريقية غير العربية اليوم رحالهم بمشعر منى لقضاء يوم التروية ( الثامن من ذي الحجة )، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي عملت المؤسسة على توفيرها، وجندت لها طاقاتها البشرية والآلية للعمل على راحة حجاج بيت الله الحرام أثناء رحلتهم بالمشاعر المقدسة وتنفيذ خططها الميدانية عبر ما يزيد على 5 آلاف كادر بشري بلجان المؤسسة ومكاتب الخدمة الميدانية التابعة لها.وأكد رئيس مجلس الإدارة المطوف رامي بن صالح لبني، أن المؤسسة نجحت ولله الحمد في خطة تفويج حجاجها من مكة المكرمة إلى مشعر منى ، مبينا أن المؤسسة وضعت الخطط اللازمة التي تمكنها بعون من الله وتوفيقه من القيام بدورها وتقديم الخدمات المنوطة بها وفق التعليمات والضوابط التي حددتها وزارة الحج والعمرة هذا العام 1440هـ، فيما يتعلق بخدمات السكن والإعاشة والتنقل بين مناطق المشاعر، لافتا إلى أن المؤسسة أكملت جاهزيتها ووضعت كافة ترتيباتها لاستقبال حجاجها بالمشاعر المقدسة وفق الخطط التي أعدتها بإشراف ومتابعة مباشرة من وزارة الحج والعمرة منذ تسلمها المخيمات والمساحات المخصصة لها بمشعر منى.وأفاد أن المؤسسة حرصت على إنجاز العمل الميداني وتنفيذ الخطط النهائية لتوفير احتياجات الحجاج في المشاعر من خدمات تشمل المياه المبردة والفرش والسجاد والوسائد والشراشف، حيث جرى توزيع حافظات المياه على المخيمات وكذلك سلال وحاويات النفايات اهتماما منها بجانب النظافة والحفظ على الإصحاح البيئي داخل مخيمات الحجاج والمناطق الحيطة بها.وأشار المطوف لبني، أن المؤسسة عملت على توفير جميع وسائل السلامة العامة من طفايات الحريق وسطول الرمل تحسبا لأي طارئ لا سمح الله، لافتا إلى أن رؤساء ونواب ومسئولي مكاتب الخدمة الميدانية قاموا ومنذ وقت مبكر بدورهم في عملية تأثيث وتجهير المخيمات بكافة المستلزمات التي تكفل للحجاج الراحة والطمأنينة في أداء شعائرهم ونسك حجهم بمشعر منى.// انتهى //01:46ت م0319