عواصم 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسأنقذت السفينة "أوشن فايكينغ" الإنسانية التابعة لمنظمتي "أس أو أس المتوسط" وأطباء بلا حدود، اليوم 85 مهاجراً قبالة السواحل الليبية بعيد بدء نشاطها لعمليات الإنقاذ في البحر المتوسط.وأبلغت طائرة تابعة لعملية "صوفيا" الأوروبية العسكرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية السفينة الإنسانية مساء أمس بموقع قارب مطاط صغير انطلق من ليبيا، ولم تتمكن "أوشن فايكينغ" من بدء عمليات البحث عن القارب حتى صباح اليوم، وأنقذت السفينة 85 مهاجراً من السنغال ومالي وساحل العاج والسودان، بينهم خمس نساء و11 شابًا و4 أطفال.// انتهى //03:33ت م0322