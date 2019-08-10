الأمم المتحدة 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واساحتفلت الأمم المتحدة باليوم الدولي للشعوب الأصلية لهذا العام بتسليط الضوء على لغات الشعوب الأصلية بغرض توجيه الانتباه إلى الحاجة الملحة للحفاظ عليها وإحيائها وتعزيزها.وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالته بمناسبة اليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم اليوم " إنه مع كل لغة تختفي يفقد العالم يفقد ثروة من المعارف التقليدية"، مضيفًا أن اللغات هي الطريقة التي نتواصل بها، وهي مرتبطة ارتباطًا لا ينفصم بثقافاتنا وتاريخنا وهويتنا.وأضاف " أن 370 مليون شخص في العالم ينتمون إلى الشعوب الأصلية، ولا تزال نسبة كبيرة منهم تفتقر إلى الحقوق الأساسية، فيما يظل التمييز والإقصاء المنهجي يشكلان تهديدًا لأساليب الحياة والثقافات والهويات، الأمر الذي يتعارض مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030م".وأشار غوتيريش إلى أنه وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن ما يقرب من نصف لغات العالم، التي يقدر عددها بما يصل إلى 6,700 لغة، معظمها من لغات الشعوب الأصلية، معرض لخطر الاختفاء.// انتهى //04:31ت م0323