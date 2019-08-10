نيويورك 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على انخفاض.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضًا 90.68 نقطة، أو 0.34 بالمئة، إلى 26287.51 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقًا 19.44 نقطة، أو 0.66 بالمئة، ليغلق عند 2918.65 نقطة.وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 80.02 نقطة، أو 1.00 بالمئة، إلى 7959.14 نقطة.// انتهى //04:33ت م0324