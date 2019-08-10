عام / الصحف السعودية
السبت 1440/12/9 هـ الموافق 2019/08/10 م واس
الرياض 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ولي عهد أبو ظبي
خالد الفيصل: نجاح موسم الحج هو الرد المناسب على كل المشككين
خالد الفيصل يلتقي مدير الأمن العام
خالد الفيصل يصل إلى مشعر منى للوقوف ميدانياً على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن
وزير الداخلية يتفقد سير العمل بالمركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة 911
وزير الشؤون الإسلامية: 2300 موظف على مدار الساعة لخدمة الحجاج
مدير الأمن العام : حركة تفويج الحجاج من مكة المكرمة إلى منى لقضاء يوم التروية اتسمت بالانسيابية الكاملة على كافة المحاور
إمام الحرم: عليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة
إمام المسجد النبوي: عرفة يوم عظيم تعم خيراته الأمة الإسلامية
اللواء التركي: اكتمال المرحلة الأولى لنقل الحجاج إلى منى
الإحصاء: إجمالي حجاج الخارج والداخل القادمين إلى مكة المكرمة بلغ 2.096 مليون حاج
السعودية للكهرباء: أحمال يوم «التروية» 253 ميجاوات.. ولا يوجد بلاغات مؤثرة
الدفاع المدني: اكتمال وصول حجاج بيت الله إلى منى
مركـز التواصـل الحكومـي ينتج محتـوى بأشـكال متنوعـة باللغات المتعمدة للنشـر الخارجـي
«التجارة»: 327 مليون وجبة وعبوة مياه صُعدت لضيوف الرحمن خلال 8 أيام
أخبار وصول الحجاج إلى المملكة تحوز على تغطيات واسعة في وسائل الإعلام العالمية
BeIN Sports تتعرض لخسائر هائلة في فرنسا تجاوزت المليار يورو
مقتل شقيق زعيم تنظيم الحوثي الإرهابي
ترمب يعلن تلقيه رسالة من كيم توضح أسباب العمليات الاخيرة لاطلاق صواريخ
انفجارات في مستودع ذخيرة ببلدة ريحانلي التركية
الصين تعلن حالة التأهب مع اقتراب إعصار ليكيما
كوريا الشمالية تطلق مقذوفين في البحر قبالة الساحل الشرقي
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