الرياض 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ولي عهد أبو ظبيخالد الفيصل: نجاح موسم الحج هو الرد المناسب على كل المشككينخالد الفيصل يلتقي مدير الأمن العامخالد الفيصل يصل إلى مشعر منى للوقوف ميدانياً على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمنوزير الداخلية يتفقد سير العمل بالمركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة 911وزير الشؤون الإسلامية: 2300 موظف على مدار الساعة لخدمة الحجاجمدير الأمن العام : حركة تفويج الحجاج من مكة المكرمة إلى منى لقضاء يوم التروية اتسمت بالانسيابية الكاملة على كافة المحاورإمام الحرم: عليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعةإمام المسجد النبوي: عرفة يوم عظيم تعم خيراته الأمة الإسلاميةاللواء التركي: اكتمال المرحلة الأولى لنقل الحجاج إلى منىالإحصاء: إجمالي حجاج الخارج والداخل القادمين إلى مكة المكرمة بلغ 2.096 مليون حاجالسعودية للكهرباء: أحمال يوم «التروية» 253 ميجاوات.. ولا يوجد بلاغات مؤثرةالدفاع المدني: اكتمال وصول حجاج بيت الله إلى منىمركـز التواصـل الحكومـي ينتج محتـوى بأشـكال متنوعـة باللغات المتعمدة للنشـر الخارجـي«التجارة»: 327 مليون وجبة وعبوة مياه صُعدت لضيوف الرحمن خلال 8 أيامأخبار وصول الحجاج إلى المملكة تحوز على تغطيات واسعة في وسائل الإعلام العالميةBeIN Sports تتعرض لخسائر هائلة في فرنسا تجاوزت المليار يورومقتل شقيق زعيم تنظيم الحوثي الإرهابيترمب يعلن تلقيه رسالة من كيم توضح أسباب العمليات الاخيرة لاطلاق صواريخانفجارات في مستودع ذخيرة ببلدة ريحانلي التركيةالصين تعلن حالة التأهب مع اقتراب إعصار ليكيماكوريا الشمالية تطلق مقذوفين في البحر قبالة الساحل الشرقي// يتبع //06:01ت م0003