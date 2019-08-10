وذكرت صحيفة " الرياض " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( اليوم العظيم ) : أن يوم عرفة من أفضل أيام السنة عندنا معشر المسلمين، فهو يوم الرحمة والغفران والعتق من النار، وفضائله لا تعد ولا تحصى، ويوم عرفة الركن الأساسي في الحج، فمن دونه لا يتم الحج، والنبي المصطفى - عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم - قال: «الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه»، وضيوف الرحمن بعد أن قضوا يوم التروية في مشعر منى أمس، فهم اليوم يتوجهون إلى عرفات للوقوف بها حتى مغيب الشمس؛ ليتوجهوا بعدها إلى المزدلفة، ومن ثَم إلى منى لقضاء العيد وأيام التشريق الثلاثة كل حسب استطاعته.وذكرت أن فضائل يوم عرفة عظيمة سواء للحاج وغير الحاج، فعن الرسول - صلى الله عليه وسلم - :«إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثاً غبراً»، وما روته عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو يتجلى، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم»، يوم عرفة يوم الغفران من الذنوب والخطايا والعتق من النار، وهو ما يرجوه كل مسلم على وجه البسيطة على وجه العموم، وخاصة في هذا اليوم المبارك، هذا بالنسبة للحاج، وحتى غير الحاج له ثواب عظيم إن هو صام يوم عرفة، فعن النبي - صلى الله عليه وسلم - «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده»، هو يوم عظيم، ومن أجل أن يتفرغ الحاج لعبادته وصلاته ودعائه، فقد هيأت له دولتنا - أعزها الله - كل السبل وسخرت من أجله كل الخدمات التي تجعله يتفرغ للعبادة التي جاء من بلاد بعيدة ليؤديها بكل يسر وسهولة وأمن وأمان بعيداً عن كل ما يعكر صفو حجه ونقاء روحه في هذه الأيام المباركة، فالمناسبة عظيمة والألسن مبتهلة وأبواب السماء مفتوحة، وليس مطلوباً من الحاج إلا أن يغتنم هذه الفرصة، لأن يخلص العبادة للمولى - عز وجل - ويبتعد عن كل ما يفسد حجه؛ ليعود إلى وطنه نقياً خالياً من الذنوب والخطايا كيوم ولدته أمه.// يتبع //06:01ت م0004