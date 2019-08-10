عرعر 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسقامت وكالة التعمير والمشاريع بأمانة منطقة الحدود الشمالية بتزين أكثر من 700 عامود إنارة بمدينة عرعر بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وأوضحت أمانة المنطقة أنه تم عمل صيانة لأعمدة الإنارة وتركيب أحبال الزينة على الأعمدة بالطرق الدولية والمحاور الرئيسية للمدينة لأكثر من 700 عامود، واستبدال إنارة شارع مصلى العيد الرئيسي بأكثر من 300 كشاف ليد موفر للطاقة، بالإضافة إلى صيانة الأعمدة بالحدائق والمنتزهات وصيانة وحدات الطاقة الشمسية والمجسمات الجمالية بالميادين والمحاور الرئيسية.وأشارت إلى أنه بلغ إجمالي الأعمدة المعاد صيانتها نحو 2000 عامود إنارة متنوع، بالإضافة إلى الانتهاء من سفلتة أكثر من 30 ألف متر مربع لساحات المساجد وتهيئتها لمرتاديها، ومعالجة الأرصفة والبلدورات ودهانها بأكثر من 2000 متر وإنارة الملاعب ومعالجة أكثر من 25 ألف متر لحفر الاسفلت وتهيئة المناطق العامة والمحيطة بمصليات العيد والحدائق.// انتهى //06:59ت م0007