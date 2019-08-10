عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس خلال الساعات القادمة، أن تكون السماء ( غائمة جزئيا إلى غائمة ) على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة و ( صحوا ) على المدينة المنورة و ( غائمة جزئيا ) على جدة.وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني, أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 29 درجة، والرياح شمالية شرقية , بسرعة 15 - 38 كيلو متراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 32 درجة، وحركة الرياح شمالية ، بسرعة 15- 35 كيلو متراً في الساعة.وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 30 درجة، وحركة الرياح شمالية , بسرعة 15 - 40 كيلو متراً في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 29 درجة، وحركة الرياح شمالية ، بسرعة 15 - 38 كيلو متراً في الساعة, وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 29 درجة، وحركة شمالية ، بسرعة 15 - 38 كيلو متراً في الساعة.وبلغت درجة الحرارة في جدة 32 درجة، والرياح شمالية شرقية ، بسرعة 15 - 38 كيلو متراً في الساعة.// انتهى //08:51ت م0010