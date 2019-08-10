عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسأصدرت وزارة الصحة, دليلًا إرشاديا لحجاج بيت الله الحرام يتضمن نصائح وإرشادات صحية تثقيفية بسبع لغات تعين ضيوف الرحمن على أداء مناسكهم بصحة وطمأنينة.وتناولت "الصحة" في دليلها الإرشادات العامة للنظافة الشخصية في الحج والمحافظة عليها، والوقاية من الإجهاد الحراري، وعلاج الإجهاد العضلي، إضافة إلى إرشادات الوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي المتمثلة في الوقاية من التسمم الغذائي، والإسهال المائي الحاد (الكوليرا)، والنزلة المعوية.وتضمن الدليل الإرشادي نصائح وإرشادات لمرضى السكري، والقلب، وأمراض الجهاز التنفسي والوقاية منها، والربو إلى جانب إرشادات حول استخدام الكمام، فيما أفرد الدليل الإرشادي مساحة للإجابة على أبرز الأسئلة الصحية الشائعة في الحج.يذكر أن وزارة الصحة أصدرت الدليل الإرشادي باللغة العربية ، والإنجليزية، والإندونيسية، والبنغلاديشية، والتركية، والأوردو ولغة الهوسا.// انتهى //09:02ت م0013