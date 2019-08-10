مكة المكرمة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسالتقى وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطيه، حجاج أسر وذوي الشهداء من جمهورية اليمن الشقيقة في مقر إقامتهم بمكة المكرمة أمس، الذين استضافهم برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والذي تنظمه وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد.وأشاد بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي هيأتها لأسر الشهداء المشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، لتضميد جراحهم والوقوف بجابنهم، مضيفاً دور المملكة الرائد في جمهورية اليمن لوقف عدوان الميليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من ايران التي قتلت وشردت ويتمت الاطفال من غير حق.وعبر الدكتور عطيه في ختام زيارته عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشرفين لما قدمه من مكرمة انسانيه ليست فقط لجمهورية اليمن وانما للعالم الإسلامي كله، داعياً الله له التوفيق والسداد.// انتهى //09:28ت م0019