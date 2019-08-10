عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس‌تطل جمهورية الكاميرون التي تتشكل على شكل مثلث واقع بين غرب ووسط أفريقيا على المحيط الأطلنطي وتحدها من الشرق جمهورية أفريقيا الوسطى ومن الشمال الشرقي تشاد ومن الشمال نيجيريا ومن الجنوب الشرقي الكونغو ومن الجنوب غينيا الاستوائية والغابون‌.وتغطى المروج والمراعى جزءا محدودا من أراضى الكاميرون بينما تشكل الغابات والأحراش أكثر من نصف المساحة في حين تتميز التضاريس بالتنوع حيث توجد السهول الساحلية في الجنوب الغربي والمنطقة الوسطى والهضاب في المنطقة الوسطى والجبال في الغرب والسهول في الشمال .وتكسو الغابات الاستوائية المطيرة السهول الساحلية في جنوب الجمهورية وتمتد حتى نهر ساناغو .ويعد جبل كمرون الأعلى من بين جبال غرب إفريقيا جنوب الصحراء أما مناخ الكاميرون فهو مداري على امتداد الساحل وشبه جاف وحار في الشمال ويختلف باختلاف التضاريس‌.وتبلغ المساحة الإجمالية للكاميرون 475440 كيلو مترا مربعا وعاصمتها ياوندي والمدن الرئيسية فيها دوالا ، وغاروا ، وماروا ، أما اللغة الرسمية لسكان الكاميرون فهي الفرنسية والانجليزية والعملة الوطنية الفرنك الاتحاد المالي الأفريقي ويبلغ تعداد سكان الكاميرون نحو " 25 " مليون نسمة تقريبا .// يتبع //09:33ت م0020

وتعد الكاميرون من إحدى أغنى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء من حيث المواد الأولية بفضل ما يتوفر لديها من موارد نفطية وظروف ملائمة للزراعة حيث تتمثل أهم الموارد الطبيعية في النفط والبوكسيت وخامات القصدير وخامات الحديد والأخشاب والطاقة المائية .وعلى الرغم من وجود النفط لا تزال الزراعة هي النشاط الاقتصادي الذي يستقطب أغلبية السكان البالغين حيث تتمثل أهم المحاصيل التجارية في البن والمطاط والموز والحبوب والكاميرون هي واحدة من البلدان الأعضاء في منطقة الفرنك وهو اتحاد إقليمي للعملة يضم 14 بلدا عضوا .وتهيمن المؤسسات المملوكة للدولة على القطاع غير الزراعي في الاقتصاد الكاميروني .ومن أهم الصادرات الرئيسية للكاميرون النفط الخام والمنتجات النفطية شبة المجهزة والخشب والقطن والبن أما الواردات الرئيسية فهي المكائن والمعدات الكهربائية الوقود المواد الغذائية .و يبلغ الناتج المحلى الإجمالي للكاميرون بأسعار السوق الجارية عام 2018 // 38.50 // مليار دولار أمريكي فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد // 1440// دولاراً تقريبا .// انتهى //09:33ت م0021