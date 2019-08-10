الخرطوم 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسأعلن رئيس البعثة المشتركة -يوناميد- بالسودان جيريمايا مامابولو، استعداد البعثة للعمل مع المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي في الحكومة الانتقالية بالسعي نحو تحقيق السلام بدارفور، وعبر عن تفاؤله بأن تسهم الجهود المشتركة وحسن النوايا في تحقيق السلام في كل السودان.وأعرب بولو عن تهنئته للأطراف السودانية من العسكريين بمناسبة توصلهم للاتفاق حول هياكل الحكم الانتقالي ، مشيراً إلى أن -يوناميد- ستواصل قصارى جهدها لتحقيق السلام والتنمية المُستدامة لأهل دارفور، بجانب غيرهم في المناطق المتأثرة بالنزاع في السودان.// انتهى //10:39ت م0031