عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسيتسابق أكثر من 4000 كشاف في ريعان الشباب من أبناء هذه البلاد المباركة على تسطير أروع وأجمل وأسمى الأمثلة وهم يتسابقون للفوز بخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بيسر وسهولة، لافتين الأنظار منذ مباشرتهم للعمل الميداني بمشعر منى من مساء يوم السابع من هذا الشهر، وصولاً إلى مغيب شمس يوم عرفة حيث تراهم يتسابقون لمساعدة الكبير والمحتاج، والاعتناء بالصغير، وإرشاد التائه، وإسعاف المريض، ويلطفون الأجواء برذاذ الماء للتخفيف على حجاج بيت الله الحرام من وطأة الشمس.ويقدمون بتلك الصور الإنسانية أنموذجاً رائعاً للشباب السعودي الذي يفتخر أن اصطفاهم الله بشرف خدمة الحرمين الشريفين ليقدموا للعالم وعبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل أجمل الصور الإنسانية، وليؤكدوا أن معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية منذ حوالي 6 عقود مدرسة في التربية، نموذج في الخدمة المجتمعية الإنسانية.// انتهى //10:41ت م0033