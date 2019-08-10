بيروت 9 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بلقاء المصالحة الذي عقد في القصر الرئاسي أمس بحضور رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة ورئيس حزبي التقدمي الاشتراكي والديمقراطي اللبناني لاحتواء تداعيات حادثة قبرشمون.وتحدثت عن دعوة الهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية ودار الإفتاء في القدس جميع أئمة مساجد القدس لإغلاقها وتأدية صلاة العيد في المسجد الأقصى فقط ردا على بيان من الشرطة الإسرائيلية قالت فيه إنها قد تسمح للمستوطنين بدخول المسجد بناء على تقييم أمني.وأشارت صحف السبت إلى إعلان وزارة الداخلية المصرية أن منفذ حادث معهد الأورام في القاهرة الذي أودى بحياة 22 شخصا وأصابة 45 بجروح عضو في حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان المسلمين الارهابية.وأخبرت عن إنطلاق مسيرة احتجاجية أمس في العاصمة الجزائرية للأسبوع الـ 25 على التوالي أطلق خلالها المتظاهرون هتافات ضد الحوار الذي دعت إليه السلطات كما لوحوا بالعصيان المدني.ولفتت إلى استدعاء روسيا أمس مستشار سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في موسكو تيم ريتشاردسون للاحتجاج على ما تعتبره تدخلا قام به لمصلحة المعارضة الروسية عبر رسائل حول تظاهرة السبت الماضيوتطرقت صحف لبنان إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه تلقى رسالة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يوضح فيها إن العمليات الأخيرة لإطلاق صواريخ جاءت ردا على التدريبات العسكرية المشتركة لواشنطن وسيئول .// انتهـى //10:46ت م0034