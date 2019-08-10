حج / الدفاع المدني يدعو حجاج بيت الله الحرام للتقيد بتعليمات السلامة
السبت 1440/12/9 هـ الموافق 2019/08/10 م واس
عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس
جددت المديرية العامة للدفاع المدني الدعوة لحجاج بيت الله الحرام للتقيد بتعليمات السلامة في جميع مراحل الحج ومواقع تواجدهم بالمشاعر المقدسة.
وأكدت ضرورة تجنب الزحام وعدم حمل الأمتعة والالتزام بالمواعيد المحددة لصعود الحافلات واتباع اللوحات الإرشادية وتوجيهات رجال الأمن خاصة عند استخدام القطار ورمي الجمرات , راجية السلامة للجميع.
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10:55ت م
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