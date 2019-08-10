عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسأعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج حتى الساعة الـ 9 من صباح اليوم بلغ ( 2.487.160 ) حاجاً .وأوضحت الهيئة أن عدد حجاج الخارج بلغ ( 1.855.027 ) حاجاً, فيما بلغ حجاج الداخل ( 632.133 ) حاجاً , وسيتم الإعلان النهائي لعدد الحجاج بكافة التفاصيل الساعة الـ 9:00 من مساء اليوم .// انتهى //11:01ت م0041