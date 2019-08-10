رام الله 9 ذو الحجة 1440هـ الموافق 10 أغسطس 2019م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر مطالبة المندوب المراقب لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، المجتمع الدولي بالتحرك لمواجهة الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل على أرض فلسطين المحتلة والتي كان آخرها الإعلان عن إقامة 650 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيت إيل" قرب مدينة رام الله.وتناولت صحف الصباح أقوال نائب رئيس المجلس الاستشاري لمجلس حقوق الإنسان، جان زيغلر، إن إسرائيل مدانة بانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي، مشيراً إلى أن المجلس مازال عاجزا عن التعامل مع هذه الانتهاكات.وسلطت الصحف الضوء على تحذير وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية من خطورة المساس بحرمة المسجد الأقصى المبارك، بعد التهديدات باقتحامه في هذه الأيام الفضيلة من قبل المستوطنين، الذين يعملون جاهدين على تدنيسه باقتحاماتهم وتأديتهم لصلواتهم في ساحاته بحجج تناقض أحقية المسلمين في مسجدهم ومسؤوليتهم عنه.وتابعت صحف فلسطين تأكيدات قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، أن نية الجماعات اليهودية المتطرفة ومجموعات المستوطنين اقتحام باحات الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك في أول أيام عيد الأضحى المبارك وبحماية من شرطة الاحتلال تحت ذريعة ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل"، يمكن أن يفتح الباب على مصراعيه أمام جميع الاحتمالات، وقد يشعل المنطقة بأكملها ولن يكون أحد بمنأى عن تداعيات هذه الجريمة وتبعاتها .// انتهى //11:03ت م0042