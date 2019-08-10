كابل 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسأعلن الجيش الأفغاني، اليوم ، أن القوات الجوية الأفغانية والأمريكية شنت غارات جوية في أجزاء مختلفة من إقليم لوجار شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل 34 مسلحا على الأقل من حركة "طالبان".وقال فيلق "رعد 203" التابع للجيش الأفغاني في بيان نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - إن أربعة مسلحين من طالبان أُصِيبوا جراء الغارات الجوية التي شنتها القوات الأفغانية والأمريكية في مناطق تاندان وباراكي باراك وتشارخ بإقليم لوجار.وأضاف الفيلق أنه تم تدمير سيارة محملة بالمتفجرات والذخيرة خلال الغارات الجوية.// انتهى //11:29ت م0051