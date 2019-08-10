إسلام آباد 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم توجه وزير الخارجية شاه محمود قريشي إلى الصين في زيارة طارئة للتشاور مع المسئولين الصينيين حول الوضع في إقليم كشمير عقب إعلان الهند إلغاء وضع الحكم الذاتي للإقليم.وتناقلت أنباء توجه ضيوف الرحمن اليوم إلى صعيد عرفات لأداء أهم أركان الحج في أجواء إيمانية وتسهيلات كبيرة توفرها حكومة المملكة العربية السعودية.وأخبرت عن تواصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بزعماء العالم لاطلاعهم على تحفظات بلاده من التحركات الهندية في إقليم كشمير.وأشارت إلى استمرار حظر التجوال الذي فرضته الهند منذ خمسة أيام في الشطر الخاضع لسيادتها من إقليم كشمير.وتطرقت إلى تطبيق باكستان الإجراءات التي أعلن عنها مجلس الأمن الوطني الباكستاني بشأن تعليق التبادل التجاري مع الهند وتجميد خدمة القطارات وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي.وتابعت تطورات الأمطار الموسمية الغزيرة التي تشهدها باكستان، والتي أدت إلى سقوط عدد من القتلى وحدوث خسائر في الممتلكات.أفغانياً تطرقت صحف باكستان إلى دعوة حركة طالبان مقاتليها للتهدئة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.// انتهى //11:38ت م0053