سياسي / قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من بلدة العيسوية شرقي القدس
السبت 1440/12/9 هـ الموافق 2019/08/10 م واس
القدس المحتلة 9 ذو الحجة 1440هـ الموافق 10 أغسطس 2019م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ،اليوم ، أربعة فلسطينيين من بلدة العيسوية شرقي القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية في القدس أن مواجهات اندلعت في شارع الطور في بلدة العيسوية ، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص "المطاطي" وقنابل الصوت صوب الفلسطينيين، ما أدى لإصابة شاب فلسطيني قبل أن يتم اعتقاله ، فيما تم اعتقال فلسطيني آخر، إضافة الى اعتقال فلسطينيين أخرين بالقرب من مدخل الضهرة بأول بلدة العيسوية.
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11:50ت م
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