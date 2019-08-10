القدس المحتلة 9 ذو الحجة 1440هـ الموافق 10 أغسطس 2019م واساعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ،اليوم ، أربعة فلسطينيين من بلدة العيسوية شرقي القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية في القدس أن مواجهات اندلعت في شارع الطور في بلدة العيسوية ، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص "المطاطي" وقنابل الصوت صوب الفلسطينيين، ما أدى لإصابة شاب فلسطيني قبل أن يتم اعتقاله ، فيما تم اعتقال فلسطيني آخر، إضافة الى اعتقال فلسطينيين أخرين بالقرب من مدخل الضهرة بأول بلدة العيسوية.// انتهى //11:50ت م0054