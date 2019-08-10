تونس 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالشأن الداخلي للبلاد في ظل ايداع 97 مواطنًا تونسيًا، ملفات ترشحهم لسباق الانتخابات الرئاسية، من بينهم رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الذي أعلن أنه سيستمر في منصبه إلى حين إجراء الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها يوم 15 سبتمبر المقبل.وكتبت في شأن داخلي آخر، عن انتشار تعزيزات أمنية مكثفة بكامل أنحاء البلاد بمناسبة عيد الأضحى تحسبًا لأي مخططات إرهابية.عربيًا.. تناقلت تحذير السلطة الفلسطينية من مخطط المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى بحماية شرطة الإحتلال يوم عيد الأضحى.وأشارت صحف تونس، إلى لقاء المصالحة اللبنانية، الذي عقد في القصر الرئاسي بحضور رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة ورئيس حزبي التقدمي الاشتراكي والديمقراطي اللبناني لاحتواء تداعيات حادثة قبرشمون.// انتهى //11:52ت م0055