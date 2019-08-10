المدينة المنورة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واستكثّف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمدينة المنورة من خلال مواصلة عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ، جولاتها التفتيشية والرقابية على دور الإيواء السياحي بالمنطقة.وتهدف جولات الفرق الميدانية إلى إحكام الرقابة على أداء دور الإيواء السياحي والمنشآت السياحية طيلة أيام إجازة العيد، للتأكد من جاهزية تلك المواقع لإستقبال النزلاء والزوار وفق البرامج السياحية المعتمدة لدى الهيئة، بالإضافة إلى التحقق من التزام الجميع بجودة الخدمة المقدمة والتأكد من مطابقة الأسعار وفق النماذج المعتمدة مع درجات التصنيف، كما تشمل خطة عيد الأضحى أعمال الرقابة على أداء جميع مرافق الإيواء السياحي ومنظمي الرحلات السياحية ومتابعة أنشطة وكالات السفر إلى جانب تلقى الشكاوى والبلاغات الواردة إلى الهيئة عبر قنوات الاتصال والهاتف السياحي، وكذلك مباشرة الحالات ميدانياً من خلال الفرق الرقابية التي تعمل على مدار الساعة وتطبيق الغرامات ضد المخالفين وفق الأنظمة واللوائح الخاصة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.// انتهى //12:00ت م0056