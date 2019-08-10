ضمد 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واستشارك الفرق الكشفية في نادي الوطن بمحافظة ضمد في معسكرات الخدمة العامة لحج العام الحالي 1440هـ ، في معسكرات الخدمة العامة لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بتنظيم وإشراف من جمعية الكشافة العربية السعودية.وأوضح القائد الكشفي حسام بن بلال حيسي أن 48 فردًا من فرقة الكشاف المتقدم وفرقتي الجوالة بنادي الوطن ، يشاركون حاليًا مع بقية الفرق المشاركة ، في تقديم المساعدة للحجاج وإرشادهم وتسهيل أدائهم لمناسك الحج ، حيث تسهم الفرق الكشفية بنادي الوطن في التعاون مع وزارة الحج ومع مطوفي حجاج الدول العربية .وبين أن المشاركين من فرقة الكشاف المتقدم والجوالة بالنادي قد خضعوا سابقًا لبرنامج تدريبي متخصص ، فضلًا عن تنفيذ مهامهم الميدانية بأعمال المسح الميداني لجمع المعلومات الميدانية ، بما يمكنهم من أداء مهامهم في إرشاد التائهين وتنظيم وإدارة الحشود خلال موسم الحج، بالتعاون مع الجهات المختصة ، مؤكدًا أن الجميع يؤدون أعمالهم بإخلاص وتفانٍ ويفخرون بالمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن .// انتهى //12:32ت م0063